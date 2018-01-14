Комиссия по экономике: традиционный и договорный таксоизвоз - это разные вещи

Об этом BNS сообщила пресс-служба Рийгикогу, отметив, что к комиссии обратилась канцлер права Юлле Мадизе, пожелавшая выяснить, чем обоснован тот факт, что продавцам услуги таксоизвоза предъявляют различные требования в зависимости от того, идет ли речь о традиционной услуге такси или договорной поездке на основе ИТ-платформы.

Вопрос возник в связи с тем, что 1 ноября вступили в силу поправки к Закону об общественном транспорте, в соответствии с которыми к автомобилям традиционного таксоизвоза вводятся требования качества услуги, удобства пассажира и охраны окружащей среды.

Поскольку такие же требования не предъявляются к автомобилям договорных перевозок на основе ИТ-платформ, канцлер права решила, что это может являться нарушением принципа равного обращения.

По оценке экономической комиссии, утвержденные местным самоуправлением требования качества не гарантируют качество так называемой договорной поездки. В случае с договорной поездкой у клиента, в отличие от традиционной формы таксоизвоза, есть возможность еще до приезда машины выяснить, какова модель заказанного автомобиля и как он выглядит, то есть у него имеется первичная информация о состоянии и качестве транспортного средства. При этом выбор остается за клиентом, который не обязательно пожелает выбрать именно новый автомобиль.

Продавцы только традиционной услуги таксоизвоза имеют право использовать полосу общественного транспорта и парковать машину на остановке такси, что означает, что их машины и визуально отличаются от остальных автомобилей.

Кроме того, все продавцы услуги таксоизвоза могут выбирать, будут ли они оказывать традиционную услугу или договорную.

Для договорной перевозки в законе введено несколько меньше правил, однако это связано с особенностями целевой группы этой услуги — одна из главных целей этих правил — предоставить людям возможность на своем личном автомобиле, раз уж они уже участвуют в дорожном движении, заодно оказать и услугу таксоизвоза частным порядком.