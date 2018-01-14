Жуткое убийство: в России после казачьего банкета расчленили ветерана чеченской кампании

Следователи Ханты-Мансийского автономного округа выясняют обстоятельства зверского убийства, совершенного в одном из культурных центров после торжественного застолья по случаю казачьей присяги. Жертвой убийцы стал казак Александр Лавров, тело которого нашли расчлененным, сообщает Newsru.com.
На официальном сайте регионального управления СК РФ опубликовано подтверждение информации о гибели казака - жителя Ханты-Мансийска 1976 года рождения. Однако его имя не называется.
"17 декабря 2017 года в здании учреждения культуры, расположенном по адресу улица Гагарина, дом 10 в Ханты-Мансийске, состоялось мероприятие для представителей казачьего сообщества, - говорится в пресс-релизе СК РФ. - По версии следствия, после мероприятия ряд его участников решили отметить прошедшее собрание и до вечера распивали алкоголь. Один из мужчин не вернулся домой".
В течение нескольких дней родственники пропавшего и другие казаки самостоятельно пытались его разыскать, после чего обратились в полицию.
В ходе осмотра помещения, где проходил казачий "корпоратив", следователи обнаружили замытые следы крови. В этот же день было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
"Фрагменты тела потерпевшего были обнаружены 25 декабря 2017 года в сугробе, недалеко от здания, где было совершено убийство", - добавили в СК РФ.
Как пояснила жена погибшего Ирина Пушистова, части тела мужа обнаружили рядом с мусорными баками на территории колледжа-интерната "Центр искусств для одаренных детей Севера". В этом заведении и располагается штаб казачества "Станица Ермаковская", пишет Ura.ru.
По словам Пушистовой, преступник отчленил голову и конечности потерпевшего.
По версии следователей, к убийству казака причастен Рудоб Мухторов 1977 года рождения, который работал охранником. "В настоящее время принимаются меры к его задержанию. Известно, что он находится за пределами округа", - заключили в СК РФ.
В комнате, где жил Мухторов, были найдены лужи крови и топор. Пушистова считает произошедшее самым кровавым и хладнокровным преступлением, совершенным в Ханты-Мансийске за последние десятилетия. "Я просто в ужасе от того, что произошло. Самое страшное, что убийца и душегуб находится на свободе и скрывается от правосудия", - заявила она.
Ирина добавила, что и сама была на банкете, который она назвала "чаепитием". Затем Пушистова решила пойти домой. "Я собралась уходить, но мой муж, будучи начальником штаба, сказал, что должен закончить бумажную работу. Он остался в центре вместе с Мухторовым, и живым я его больше не видела", - пояснила женщина.
Подробности трагедии приводит Znak.com. Информагентство отмечает, что жестокое убийство совершено в культурном центре (бывшее здание Центра искусств для одаренных детей), расположенном напротив здания правительства ХМАО. А жертвой преступника стал офицер Александр Лавров, являющийся ветераном боевых действий в Чечне. В средствах массовой информации Лаврова со ссылкой на его жену Ирину Пушистову также называют начальником казачьего штаба, но источник Znak.com это опроверг. По его данным, Лавров и подозреваемый Мухторов только вступили в казачье общество.
"Торжественная церемония принятия присяги казаками Сибирского казачьего войска состоялась в Ханты-Мансийские 16 декабря в храме Покрова Пресвятой Богородицы. По этому случаю и был банкет. Все приглашенные выпивали. Между убитым и подозреваемым произошел бытовой конфликт, который привел к трагическим последствиям", - рассказал собеседник.
Он также добавил, что Мухторов приехал в Ханты-Мансийск из Казахстана, хотя является уроженцем Курганской области. По неофициальным данным, силовикам уже удалось задержать Мухторова.