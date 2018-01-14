Жуткое убийство: в России после казачьего банкета расчленили ветерана чеченской кампании

На официальном сайте регионального управления СК РФ опубликовано подтверждение информации о гибели казака - жителя Ханты-Мансийска 1976 года рождения. Однако его имя не называется.

"17 декабря 2017 года в здании учреждения культуры, расположенном по адресу улица Гагарина, дом 10 в Ханты-Мансийске, состоялось мероприятие для представителей казачьего сообщества, - говорится в пресс-релизе СК РФ. - По версии следствия, после мероприятия ряд его участников решили отметить прошедшее собрание и до вечера распивали алкоголь. Один из мужчин не вернулся домой".

В течение нескольких дней родственники пропавшего и другие казаки самостоятельно пытались его разыскать, после чего обратились в полицию.

В ходе осмотра помещения, где проходил казачий "корпоратив", следователи обнаружили замытые следы крови. В этот же день было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

"Фрагменты тела потерпевшего были обнаружены 25 декабря 2017 года в сугробе, недалеко от здания, где было совершено убийство", - добавили в СК РФ.

Как пояснила жена погибшего Ирина Пушистова, части тела мужа обнаружили рядом с мусорными баками на территории колледжа-интерната "Центр искусств для одаренных детей Севера". В этом заведении и располагается штаб казачества "Станица Ермаковская", пишет Ura.ru .

По словам Пушистовой, преступник отчленил голову и конечности потерпевшего.

По версии следователей, к убийству казака причастен Рудоб Мухторов 1977 года рождения, который работал охранником. "В настоящее время принимаются меры к его задержанию. Известно, что он находится за пределами округа", - заключили в СК РФ.

В комнате, где жил Мухторов, были найдены лужи крови и топор. Пушистова считает произошедшее самым кровавым и хладнокровным преступлением, совершенным в Ханты-Мансийске за последние десятилетия. "Я просто в ужасе от того, что произошло. Самое страшное, что убийца и душегуб находится на свободе и скрывается от правосудия", - заявила она.

Ирина добавила, что и сама была на банкете, который она назвала "чаепитием". Затем Пушистова решила пойти домой. "Я собралась уходить, но мой муж, будучи начальником штаба, сказал, что должен закончить бумажную работу. Он остался в центре вместе с Мухторовым, и живым я его больше не видела", - пояснила женщина.

Подробности трагедии приводит Znak.com . Информагентство отмечает, что жестокое убийство совершено в культурном центре (бывшее здание Центра искусств для одаренных детей), расположенном напротив здания правительства ХМАО. А жертвой преступника стал офицер Александр Лавров, являющийся ветераном боевых действий в Чечне. В средствах массовой информации Лаврова со ссылкой на его жену Ирину Пушистову также называют начальником казачьего штаба, но источник Znak.com это опроверг. По его данным, Лавров и подозреваемый Мухторов только вступили в казачье общество.

"Торжественная церемония принятия присяги казаками Сибирского казачьего войска состоялась в Ханты-Мансийские 16 декабря в храме Покрова Пресвятой Богородицы. По этому случаю и был банкет. Все приглашенные выпивали. Между убитым и подозреваемым произошел бытовой конфликт, который привел к трагическим последствиям", - рассказал собеседник.

Он также добавил, что Мухторов приехал в Ханты-Мансийск из Казахстана, хотя является уроженцем Курганской области. По неофициальным данным, силовикам уже удалось задержать Мухторова.