WSJ опубликовала аудиозапись интервью Трампа, чтобы унять его попытки оправдаться за слова о Ким Чен Ыне

Интервью, относительно которого возникли разногласия, было записано изданием в минувший четверг, 11 января. Трамп в ходе него заявил, что у него "вероятно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном", лидером Северной Кореи. Цитата широко разошлась в СМИ ввиду того, что оба неоднократно оскорбляли друг друга: Трамп обижался на звание "сумасшедшего старика" и утверждал, что у него красная (ядерная) кнопка больше и, в отличие от юного Ына, работает как надо.

Вся перепалка задокументирована в Twitter. Трамп объявил, что WSJ неправильно передала его слова.

The Wall Street Journal stated falsely that I said to them “I have a good relationship with Kim Jong Un” (of N. Korea). Obviously I didn’t say that. I said “I’d have a good relationship with Kim Jong Un,” a big difference. Fortunately we now record conversations with reporters...

"WSJ неверно сообщила, будто я сказал "У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Очевидно, я такого не говорил. Я сказал "если бы у меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном", а это большая разница. К счастью, сейчас мы записываем беседы с репортерами", - объявил президент.

Позже в официальном Twitter WSJ появилась ответная реплика. Журналисты подчеркнули, что правильно передали слова Трампа о лидере КНДР. В нем также содержится ссылка на часть аудиозаписи, подтверждающую позицию издания.

We have reviewed the audio from our interview with President Trump, as well as the transcript provided by an external service, and stand by what we reported. Here is audio of the portion the White House disputes. https://t.co/eWcmiHrXJg pic.twitter.com/bx9fGFWaPw