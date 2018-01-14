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WSJ опубликовала аудиозапись интервью Трампа, чтобы унять его попытки оправдаться за слова о Ким Чен Ыне

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Дональд Трамп. | ФОТО: Pablo Martinez Monsivais/AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп вступил в воскресенье в перепалку с журналистами The Wall Street Journal, утверждая, что те переврали его слова о дружеских отношениях с Ким Чен Ыном. WSJ в ответ опубликовала аудиозапись фрагмента интервью, которая опровергает слова президента, сообщает портал Newsru.com.

Интервью, относительно которого возникли разногласия, было записано изданием в минувший четверг, 11 января. Трамп в ходе него заявил, что у него "вероятно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном", лидером Северной Кореи. Цитата широко разошлась в СМИ ввиду того, что оба неоднократно оскорбляли друг друга: Трамп обижался на звание "сумасшедшего старика" и утверждал, что у него красная (ядерная) кнопка больше и, в отличие от юного Ына, работает как надо.

Вся перепалка задокументирована в Twitter. Трамп объявил, что WSJ неправильно передала его слова.

"WSJ неверно сообщила, будто я сказал "У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Очевидно, я такого не говорил. Я сказал "если бы у меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном", а это большая разница. К счастью, сейчас мы записываем беседы с репортерами", - объявил президент.

Позже в официальном Twitter WSJ появилась ответная реплика. Журналисты подчеркнули, что правильно передали слова Трампа о лидере КНДР. В нем также содержится ссылка на часть аудиозаписи, подтверждающую позицию издания.

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