WSJ опубликовала аудиозапись интервью Трампа, чтобы унять его попытки оправдаться за слова о Ким Чен Ыне

Интервью, относительно которого возникли разногласия, было записано изданием в минувший четверг, 11 января. Трамп в ходе него заявил, что у него "вероятно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном", лидером Северной Кореи. Цитата широко разошлась в СМИ ввиду того, что оба неоднократно оскорбляли друг друга: Трамп обижался на звание "сумасшедшего старика" и утверждал, что у него красная (ядерная) кнопка больше и, в отличие от юного Ына, работает как надо.

Вся перепалка задокументирована в Twitter. Трамп объявил, что WSJ неправильно передала его слова.

The Wall Street Journal stated falsely that I said to them “I have a good relationship with Kim Jong Un” (of N. Korea). Obviously I didn’t say that. I said “I’d have a good relationship with Kim Jong Un,” a big difference. Fortunately we now record conversations with reporters... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2018

"WSJ неверно сообщила, будто я сказал "У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Очевидно, я такого не говорил. Я сказал "если бы у меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном", а это большая разница. К счастью, сейчас мы записываем беседы с репортерами", - объявил президент.

Позже в официальном Twitter WSJ появилась ответная реплика. Журналисты подчеркнули, что правильно передали слова Трампа о лидере КНДР. В нем также содержится ссылка на часть аудиозаписи, подтверждающую позицию издания.