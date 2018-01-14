Валдо Рандпере недоумевает: почему центристы запускают свои грязные и жирные руки в кошельки пенсионеров?

«Смотрю на тебя, и моему удивлению нет предела. Ты открыто ходишь везде со своим лицом, со своим именем и со своей партийной принадлежностью и тебя еще никто не побил за тот налоговый бред, который вы устроили», - начал с места в карьер Рандпере.

«Недовольные – это где-то шесть процентов, а 94 процента – это те люди, которых должен бояться ты из-за своей партийной принадлежности», - парировал Васильев.

«Разговор не шести или семи процентах, а о том, что более половины работающих пенсионеров потеряют из-за вашей налоговой реформы. Это же ужасно. Почему вы запускаете свои жирные, отвратительные, грязные руки в кошельки пенсионеров?» - спросил Рандпере.

«Наша вина состоит в том, что мы не смогли продавить хороший ступенчатый подоходный налог. Когда он будет введен, то все маленькие проблемы будут решены. Сейчас шесть процентов действительно страдает, но подавляющее большинство выигрывает. И это наши избиратели, которые выигрывают», - ответил на это Васильев.

«Даже те люди в Эстонии, которые не потеряют от этого налогового бреда, даже они видят, что вы не знаете, что вы делаете. И жители Эстонии этого высоко не оценят», - продолжил Рандпере.

«Без шуток. Мы сделали большое дело, но мы видим в этом большой и хороший результат, а вы видите маленький кончик хвоста, который не удалось отрегулировать, и который отрегулируют. Нужно видеть большие вещи, а не цепляться к мелочам», - ответил на это Васильев.