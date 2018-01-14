Мужчина напал в Ярва-Яани на двух женщин и угрожал свидетелям мечом

Сообщение поступило в полицию в 4.15. На улице Пикк в общественном месте 36-летний мужчина напал на двух женщин и угрожал свидетелям предметом, похожим на меч, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.

В это же время другой мужчина 24 лет ударил находившегося в этом же месте свидетеля.

Полиция задержала нападавших в качестве подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.

«Мы не можем пока поделиться с общественностью всеми деталями произошедшего, так как это может повлиять на расследование. Но важно то, что дебоширы задержаны и они не представляют опасность для общественного порядка», - сказала прокурор Ляэнеского округа Тийна Виру.