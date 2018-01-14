Триллер на "Энфилде" принес победу "Ливерпулю"

Команды первые десять минут присматривались друг к другу, ищя возможные бреши в обороне противника. Первым кто ее разглядел и использовал стал игрок "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен на 10-й минуте протащивший мяч до штрафной "горожан" и от души приложившийся к снаряду. Гол "Ливерпуля" стал сигналом к началу открытого футбола, где уже в следующие минут 15-20, если бы не офсайды и не тотальное невезение обеих команд, счет мог бы запросто стать, например, 3:3.

"Сити" все же удалось сравнять счет - на 40-й минуте активный Лерой Сане принял мяч в штрафной после фланговой передачи, убрал финтом защитника и шансов Кариусу не оставил.

После перерыва на поле уже безраздельно господствовали хозяева, и хотя на 51-й минуте Николас Отеменди, мог вывести гостей вперед - спасла перекладина, но натиск "Ливерпуля" был такой силы, что рано или поздно оборона гостей должна была треснуть по швам.

Что и произошло на 59-й минуте - и снова Окслейд-Чемберлен стал причастен к голевой комбинации: отличным пасом нашел в штрафной Фирминьо, которому мерсисайдцы редложили на днях контракт до конца карьеры. Тот легко убрал от мяча защитника "Сити" Стоунза и вывел хозяев вперед - 2:1.

Гол поверг защиту "Сити" в состояние грогги и сразу же сенегалец Садио Мане мог делать счет 3:1, когда ляп допустила защита, но выручила штанга, а через три минуты снова Мане подкараулил оплошность гостей и тут уже был точен 3:1.

Оборонительные конструкции тренера гостей Хосепа Гвардиолы совсем было рухнули на 67-й минуте - вратарь Эдерсон зачем-то рванул из ворот, как результат - мяч он потерял и Мохаммед Салах катил его уже в пустые ворота - 4:1.

Но просто так "МанСити" не сдался: через 15 минут гости пришли в себя и после прострела Де Брюйне мог забивать Отаменди, но координация подвела аргентинца и прострел на дальнюю штангу замкнуть не получилось. Что не получилось у аргентинца, получилось у бразильца - Бернарду Силва оказался именно в том месте куда отскочил мяч и с угла пробил - 4:2 за шесть минут до конца основного времени, а с учетом компенсированного оставалось играть целых десять.

В которые "МанСити" все-таки подарил себе луч надежды - Сане сделал отличный забег с мячем, после чего адресовал его Серхио Агуеро - зять Марадоны зрячим пасом вывел на удар Илкая Гюндогана и немецкий футболист на 93-й минуте сократил счет до минимума.

Однако отыграться "Сити" и спасти свою победную серию было не суждено. Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал тактическую замену выпустив на поле футболиста сборной Эстонии Рагнара Клавана. Пока суть да дело время было потрачено и на новый штурм ворот "Ливерпуля" подопечные Гвардиолы уже не сподобились

Ливерпуль – Манчестер Сити 4:3 (1:1, 3:2)

Голы: 1:0 – 9 Окслейд-Чемберлен, 1:1 – 40 Сане, 2:1 – 59 Фирмино, 3:1 – 61 Мане, 4:1 – 68 Салах, 4:2 – 84 Бернарду Силва, 4:3 – 90 Гюндоган.

Ливерпуль: Кариус, Гомес, Матип, Ловрен, Робертсон, Окслейд-Чемберлен, Джан (Милнер, 79), Вейналдум, Салах (Лаллана, 88), Фирмино, Мане (Клаван, 90).

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф (Данило, 31), де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Стерлинг (Бернарду Силва, 71), Агуэро, Сане.

Предупреждения:

Фирмино (60), Отаменди (65), Стерлинг (69), Фернандиньо (72), Милнер (90).