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Бомж из Ласнамяэ: зимой жить тяжело, но социальным службам доверия нет

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Бездомный. Иллюстративный снимок | ФОТО: Peeter Langovits

Первые морозы - серьезный вызов для сотен бездомных людей, вынужденных искать спасения от холодов.

На окраине Ласнамяэ, позади снискавшего дурную славу заброшенного депо, раскинулся лагерь - cамодельные палатки в чаще деревьев, дрова, нехитрая утварь - и один-единственный обитатель, который согласился пообщаться только через тонкую стенку своего ветхого жилища, сообщает портал Rus.err.ee.

Бездомный заявил, что, конечно, такие морозы переносить тяжело, а идти ему некуда, он болен, денег нет, социальным службам не доверяет. "Так и сплю здесь, печку вот приволок", - сказал бомж.

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