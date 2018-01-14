Бомж из Ласнамяэ: зимой жить тяжело, но социальным службам доверия нет

На окраине Ласнамяэ, позади снискавшего дурную славу заброшенного депо, раскинулся лагерь - cамодельные палатки в чаще деревьев, дрова, нехитрая утварь - и один-единственный обитатель, который согласился пообщаться только через тонкую стенку своего ветхого жилища, сообщает портал Rus.err.ee.

Бездомный заявил, что, конечно, такие морозы переносить тяжело, а идти ему некуда, он болен, денег нет, социальным службам не доверяет. "Так и сплю здесь, печку вот приволок", - сказал бомж.