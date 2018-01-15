Картина дня: инцидент на стройплощадке, на Эстонию надвигается буря и поножовщина в школе

На стройке в Вильяндимаа металлическая конструкция обрушилась на пятерых человек

Сегодня утром на территории фермерского комплекса Сюргавере, находящегося в волости Сууре-Яани в Вильяндимаа, произошло обрушение. Трех человек увезли в больницу. Читайте далее...

В России в школе произошла поножовщина: пострадали более десяти человек

В Перми произошло ЧП в одной из школ. Сначала СМИ сообщали, что неизвестные люди в масках напали на учеников. Позднее стало известно, что в школе произошла драка между учениками. Читайте далее...

Эксперт: Путина не волнует никакое русскоязычное население ни в каких странах Балтии

Российский политолог, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников рассказал Rus.Postimees, чем Навальный отличается от Ельцина, является ли Собчак агентом Кремля, с какой целью коммунисты выдвинули нового кандидата Грудинина, а также о том, что сулят российские выборы ЕС и странам Балтии. Читайте далее...

На Эстонию идет буря

Согласно недельному прогнозу государственной Службы погоды, к завтрашнему вечеру в Эстонию придет очень сильный ветер, порывы которого могут достигать 28 м/с. Также ожидается похолодание. Читайте далее...

Государство больше не будет компенсировать вспомогательные средства для инвалидов

Из-за нехватки денег с февраля государство больше не компенсирует два десятка медицинских вспомогательных средств. Изменение коснется 14 000 человек. Читайте далее...

Педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов может досрочно выйти из тюрьмы

Отбывающий тюремный срок за преступления сексуального характера против детей и хранение детской порнографии тридцатилетний Артур Айбетов может досрочно выйти на свободу. Читайте далее...

Пассажиры жалуются на новые правила перевозки багажа Ryanair

В этом месяце авиакомпания Ryanair официально приняла новые правила перевозки багажа. Они предполагают, что пассажиры смогут взять в кабину самолета две единицы ручной клади, но одну из них надо будет сдать на время полета. Читайте далее...

Несчастный случай на производстве в Кохтла-Ярве: госпитализирован 61-летний мужчина

В пятницу, 12 января, около 9.00 на улице Электрику в Кохтла-Ярве произошел несчастный случай на производстве. Как сообщила Идаская префектура, 61-летний мужчина получил травму при работе с установкой высокого давления. Читайте далее...

Вопрос читателя: как холодно должно быть, чтобы можно было не ходить на работу?

«Я - специалист по работе с клиентами в мебельном магазине. Имею ли я право не работать в помещении, где температура всего 10 градусов тепла? Есть ли какой-то температурный предел, при несоблюдении которого работник не обязан приходить на работу, если ему не обеспечат более теплую рабочую среду? Можете ли вы дать ссылку на закон?», - спрашивает читатель.

Лавров: договор о границе не ратифицирован из-за русофобской риторики Таллинна

Таллинну надо перестать тащить НАТО и ЕС в направлении оголтелой русофобии. Это позволит нормализовать отношения с Россией. Об этом заявил 15 января министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на итоговой пресс-конференции в МИД РФ. Читайте далее...

Юри Кяо: экономический рост не будет вечным, скоро наступит кризис

По оценке крупного предпринимателя Юри Кяо, постепенное повышение акциза на алкоголь – это самое плохое регионально-политическое решение, реальное влияние которого, сидящие сейчас на Тоомпеа люди, не чувствуют. Читайте далее...

Большой рейд: полиция проверила почти 1000 водителей, результаты неутешительны