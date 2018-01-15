Британские истребители вылетели на перехват российских бомбардировщиков

Два истребителя быстрого реагирования Typhoon c базы "Лоссимут" Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF) в Шотландии в понедельник около 9:30 утра по местному времени вылетели на перехват российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству Великобритании, передает Newsru.
Airlive уточняет, что речь идет о двух российских сверхзвуковых бомбардировщиках Tу-160, внезапно появившихся над Северным морем.
Никаких подробностей операции в RAF пока не приводят. "Мы можем подтвердить, что самолеты постоянной готовности Typhoon с авиабазы "Лоссимут" были подняты в воздух сегодня утром. Операция продолжается, и мы не можем предоставить дополнительную информацию до ее окончания", - сказал представитель британских Королевских ВВС.
Напомним, ранее в январе Пентагон опубликовал видеозапись перехватов российских Су-30 истребителями НАТО над Балтикой, произошедших 13 декабря и 23 ноября прошлого года. В Минобороны РФ заявили, что тренировочные полеты проходили на законных основаниях.
А The Scottish Sun напоминает, что в сентябре прошлого года самолеты RAF с авиабазы Мори-Ферт взлетали, чтобы встретить российские военные самолеты у берегов Шотландии.