Британские истребители вылетели на перехват российских бомбардировщиков

Airlive уточняет, что речь идет о двух российских сверхзвуковых бомбардировщиках Tу-160, внезапно появившихся над Северным морем.

Никаких подробностей операции в RAF пока не приводят. "Мы можем подтвердить, что самолеты постоянной готовности Typhoon с авиабазы "Лоссимут" были подняты в воздух сегодня утром. Операция продолжается, и мы не можем предоставить дополнительную информацию до ее окончания", - сказал представитель британских Королевских ВВС.

Напомним, ранее в январе Пентагон опубликовал видеозапись перехватов российских Су-30 истребителями НАТО над Балтикой, произошедших 13 декабря и 23 ноября прошлого года. В Минобороны РФ заявили, что тренировочные полеты проходили на законных основаниях.