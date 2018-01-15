Дело о взятке Олега Осиновского передано в эстонский суд

Об отделении дела просил сегодня суд представитель Skinest Rail. Просьба была обоснована Уголовно-процессуальным законом Латвии, который предусматривает, что юридические лица, зарегистрированные в другом государстве, неподсудны латвийскому суду. Для рассмотрения дела потребуется 12 свидетелей - граждан Эстонии, а также аудит, который может быть проведен только в Эстонии.

Суд удовлетворил просьбу предприятия, но отклонил повторную просьбу адвокатов эстонского предпринимателя Олега Осиновского об отделении дела и передаче его на рассмотрение в Эстонии.

Адвокат Осиновского Елена Квятковская просила позволить ему участвовать в дальнейших заседаниях суда посредством видеоконференции. Суд удовлетворил просьбу частично, указав, что будут случаи, когда Осиновскому придется реально являться на заседания.

Следующее заседание суда по делу Магониса назначено на 26 января.

Магонис был задержан Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в 2015 году. В июле прошлого года против него начато уголовное преследование за принятие взятки в размере 500 тыс. евро, а за дачу этой взятки начато уголовное преследование Осиновского. Взятка была дана в связи с закупкой дизельных локомотивов у принадлежащего Осиновскому предприятия Skinest.