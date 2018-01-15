Керсти Кальюлайд: с прошлой недели нашу безопасность обеспечивают датские военные

«Дания всегда была для нас хорошим партнером и близким союзником, с прошлой недели в Тапа нашу безопасность обеспечивают датские военные. Сотрудничество на словах — это одно, а реальные тренировки вместе, плечом к плечу, это нечто гораздо большее. Датские и эстонские военнослужащие вместе защищают здесь то общее пространство ценностей, которое члены НАТО считают важным», — сказала президент в пресс-релизе после встречи.