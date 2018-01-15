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  • Керсти Кальюлайд: с прошлой недели нашу безопасность обеспечивают датские военные

Керсти Кальюлайд: с прошлой недели нашу безопасность обеспечивают датские военные

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ФОТО: Mihkel Maripuu

Президент Керсти Кальюлайд.

Президент Керсти Кальюлайд в понедельник на прошедшей в Кадриорге встрече обсудила с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном сотрудничество двух стран в области безопасности.

«Дания всегда была для нас хорошим партнером и близким союзником, с прошлой недели в Тапа нашу безопасность обеспечивают датские военные. Сотрудничество на словах — это одно, а реальные тренировки вместе, плечом к плечу, это нечто гораздо большее. Датские и эстонские военнослужащие вместе защищают здесь то общее пространство ценностей, которое члены НАТО считают важным», — сказала президент в пресс-релизе после встречи.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с предстоящим саммитом НАТО, и развитие в кибер- и дигитальной сфере.

Расмуссен совершает двухдневный визит в Эстонию. Во воскресенье он посетил прибывших на прошлой неделе в Тапа датских военнослужащих, входящих в состав боевой группы НАТО.

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