Легенда "Манчестер Юнайтед" и валлийского футбола стал тренером сборной Уэльса

Бывший полузащитник и капитан сборной Уэльса Райан Гиггз назначен на пост главного тренера валлийской сборной. Контракт с 44-летним специалистом рассчитан на четыре года - два отборочных цикла, ЧЕ-2020 и ЧМ-2022.

Должность главного тренера сборной Уэльса оказалась свободной после ухода Криса Коулмана в "Сандерленд". Под руководством Коулмана валлийцы заняли 3-е место в квалификации ЧМ-2018 и не смогли пробиться на мировое первенство, которое летом пройдёт в России.

У Райана Гиггза есть опыт работы в качестве тренера. В 2014 году валлиец исполнял обязанности главного тренера в "МЮ", затем входил в тренерский штаб Луи ван Гала.