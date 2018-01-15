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Легенда "Манчестер Юнайтед" и валлийского футбола стал тренером сборной Уэльса

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ФОТО: Ed Sykes/REUTERS

Райан Гиггз

44-летний Райан Гиггз был сегодня назначен на пост главного тренера "Драконов".

Бывший полузащитник и капитан сборной Уэльса Райан Гиггз назначен на пост главного тренера валлийской сборной. Контракт с 44-летним специалистом рассчитан на четыре года - два отборочных цикла, ЧЕ-2020 и ЧМ-2022.

Должность главного тренера сборной Уэльса оказалась свободной после ухода Криса Коулмана в "Сандерленд". Под руководством Коулмана валлийцы заняли 3-е место в квалификации ЧМ-2018 и не смогли пробиться на мировое первенство, которое летом пройдёт в России.

У Райана Гиггза есть опыт работы в качестве тренера. В 2014 году валлиец исполнял обязанности главного тренера в "МЮ", затем входил в тренерский штаб Луи ван Гала.

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