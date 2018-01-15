Одной из темой для интеллектуальной дискуссии практически в каждой образованной компании - помимо обязательных беженцев, EKRE и Закона о сожительстве - давно стали фантазии о будущем, в котором роботы отберут у простых людей работу. Но мир будущего все меньше нуждается в рабочих руках, и самое время разумно приступить к переквалификации.

Тем более странно читать в Postimees фантазию Тоомаса Тамсара о будущем «Нехватка рабочей силы – полностью закрытые глаза». Никакой автоматизации или роботов. У нас уже сейчас будто бы не заполнено 13 000 рабочих мест, поэтому пусть государство срочно найдет для местного предпринимателя иностранных рабочих. Тогда можно будет увеличить бюджет на лечение онкологии в 2,5 раза, зарплату учителя – на 500 евро, создать 11 000 мест в детсадах или построить новое здание театра «Эстония». Простая математика, простые решения. Одно решение – и все будет в порядке.

Однако на фоне этой логики вспоминается лишь возникшая вокруг Раквереского мясокомбината полемика. Глава HKScan Estonia Анне Мери тоже говорила недавно, что найти простых рабочих и специалистов становится все сложнее, а нанять иностранцев – слишком сложный бюрократический процесс, квота на этот год уже вычерпана и процесс необходимо упростить. Не хватает и чернорабочих, не только специалистов. Приводится тот факт, что уже сейчас расходы на рабочую силу занимают второе место по величине среди всех статей расходов (ужасно!) Автоматизация якобы становится предметом обсуждения на всех предприятиях, но рынок Эстонии и стран Балтии якобы слишком мал, чтобы его можно было полностью автоматизировать. Нужен якобы лишь больший экспортный рынок.

Подытоживая все это, получаем следующий ход мысли. Наш человек хочет слишком высокую зарплату, поэтому расходы на рабочую силу слишком велики. Поскольку наш человек хочет слишком большую зарплату, государство должно ввезти сюда достаточно иностранной рабочей силы, чтобы и дальше платить маленькую или еще меньшую зарплату. Государство, очевидно, должно гарантировать и иностранный рабочий рынок, поскольку иначе не получится автоматизировать производство. Пусть государство даст, государство гарантирует, государство сделает! Настоящий капитализм и рыночная экономика! Почти такой же уровень понимания, как у бакалавра, получившего диплом по философии, который удивляется, что в государственной Кассе по безработице нет отдельной графы под названием “философ”.

В качестве резкого контраста сразу вспоминаются слова владельца успешной и прибыльной механической мастерской Палмсе Анти Пуусеппа от 2013 года. Он заметил, что все же предпочитает местных работников, зарплата которых составляет 2000 евро. Поскольку местная жизнь нуждается в развитии. Аргументировал он это просто: «Мне стыдно платить зарплату, на которую я сам бы не прожил. Это и был мой принцип. Никто от нас добровольно не ушел. Несколько человек, напротив, вернулись из Финляндии обратно».