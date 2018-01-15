Галерея: в Эстонии выбрали лучшего врача 2017 года

«Доктор Кармен Йоллер – толковый и уравновешенный врач, который помимо своей основной работы также объясняет функционирование медицинской системы, пропагандирует здоровый образ жизни и старается предотвращать обращение людей к лженауке. Врачи и медицина находятся на службе у всех нас для того, чтобы улучшать качество нашей жизни и давать нам советы в непростых ситуациях, а также, разумеется, чтобы пытаться предупреждать различные проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть. В этом доктор Йоллер, несомненно, была хорошим примером», – сказала министр социальной защиты Кая Ива.

«Кармен Йоллер – это врач, о которой можно сказать, что она всецело посвящает себя своей работе и делает ее с душой, – говорит руководитель Фонда здоровья Эстонии доктор Ээро Мерилинд. – Есть много врачей, для которых работа ограничивается лишь тем, что происходит в стенах кабинета врача и в их области деятельности. Но намного меньше тех, кто обладает энергией и желанием раскрывать подноготную и принципы своей работы широкой аудитории. Кармен Йоллер – одна из тех немногих, у кого хватает сил основательно заниматься как своими пациентами, так и повышением уровня информированности общественности в области здоровья. Именно последнее было подчеркнуто теми пациентами, которые посчитали Кармен самым лучшим врачом».

«Для меня такое внимание стало большой неожиданностью – как избрание меня Врачом года, так и то, что меня выбрали третьим влиятельным лицом в медицине после главы Фонда лечения рака Тойво Тянавсуу и главы Союза стоматологов Марека Винка. Но, разумеется, приятно, когда тебя замечают и признают, – сказала доктор Йоллер. – Призываю врачей активнее поддерживать связь с общественностью, чтобы сохранять голос разума. Публичные обращения имеют очень большую силу. Хотя иногда бывает сложно, поскольку довольно часто ответной реакций становится поливание грязью. Но я не думаю о ссорах, так как стараюсь говорить только то, в чем я совершенно уверена, и жить так, чтобы совесть была чиста. Еще я хотела бы отдать должное руководителю своей резидентуры доктору Марике Плакс. Ведь именно благодаря ей я стала таким врачом, какая я есть сегодня».

Кармен Йоллер окончила медицинский факультет Тартуского университета в 2001 году, а резидентуру семейной медицины – в 2005 году. Раньше она работала семейным врачом в OÜ Meditiim и в Теллискивиском центре семейных врачей. Начиная с 2016 года доктор Йоллер работает в Кивимяэском центре семейных врачей.