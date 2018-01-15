Сидящий в тюрьме бывший футболист потребовал отбеливание зубов за государственный счет

Приговоренный к 11 годам лишения свободы кокаиновый бизнесмен Лаасме подал жалобу на Тартускую тюрьму: он хотел добиться предписания от суда, обязывающего тюрьму доставить ему отбеливающие пластыри или же отвезти его за государственный счет к стоматологу на жемчужное отбеливание. Ни одна судебная инстанция его жалобы не удовлетворила.

Лаасме находится в тюрьме в 2014 года и за это время инициировал множество судебных споров.

Летом прошлого года Тартуская тюрьма наказала Лаасме за то, что он, будучи капитаном команды на турнире по зальному футболу, организованном тюрьмой, якобы повел себя невежливо, в числе прочего, использовал нецензурную брань и оскорбляющие выражения. Лаасме подал жалобу на наказание, заявив, что он не вел себя невежливо. Тартуский административный суд постановил удовлетворить его жалобу, поскольку правовые акты не определяют понятия вежливости. В пользу Лаасме была взыскана госпошлина в размере 15 евро.

В июне прошлого года Лаасме ходатайствовал о правовой защите, чтобы отправиться в Таллиннский университет на вступительные экзамены и поступить на юридический факультет, транспортные расходы должна была покрыть его мать. Суд не удовлетворил его желание учиться за пределами тюрьмы.

Тартуский окружной суд пришел к выводу, что у заключенного нет права требовать от тюрьмы разрешения на учебу за пределами исправительного учреждения, а обязанностью тюрьмы остается обеспечение возможности получения по желанию заключенного, прежде всего, основного и общего среднего образования. Суд определил, что утверждения Лаасме о нарушении его основных прав и свобод не обоснованы, так же, как и его утверждение о том, что отказ от предоставления ему первичной правовой защиты нанесет ему ущербные последствия, которые заключаются в том, что он больше не сможет в этом году сдать вступительные экзамены и не поступит в Таллиннский университет.

Лаасме еще не доучился в Таллиннской экономической школе по специальности специалиста по маркетингу, и это обучение он также хотел бы продолжить. Ни тюрьма, ни суд этого желания не удовлетворили, поскольку в тюрьме Лаасме оценили как человека, представляющего повышенную опасность. Уровень опасности Лаасме не снизили.

Торговля наркотиками в больших количествах

Лаасме был признан виновным в 2014 году в обороте наркотических веществ в больших количествах и приговорен к девяти годам лишения свободы. А поскольку часть предыдущего наказания им не была отбыта, срок составил 11 лет, десять месяцев и 15 дней. Лаасме полностью признал свою вину.

Согласно предъявленному обвинению, занимавшийся футболом Тауно Лаасме и ставший в рядах Нымме Калью чемпионом Эстонии Оливер Конса в 2012 году неоднократно в группе совершили наркопреступления в Таллинне и Харьюмаа – незаконно владели, перевозили и передавали кокаин в больших количествах.