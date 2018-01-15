Сийм Каллас: в Эстонии можно ввести налог на недвижимость

«Доходы людей уже давно основываются не на одной зарплате. Источников дохода может быть несколько - включая доход от дивидендов, который не поступает в базу доходов волостной управы. Если в 2002 году в Эстонии было примерно 26 000 человек, которые получали доход от дивидендов, то в 2017 году таких людей насчитывается уже свыше 70 000», - сказал Каллас.

«В идеале самоуправления могли бы быть полностью хозрасчетными. Это означает, что придется больше прежнего думать, как привлечь доходы, а не только заниматься распределением денег», - отметил Каллас.

Он добавил, что введение налога на недвижимость уже обсуждалось при разработке налоговой политики, тогда его рассматривали как один из компонентов доходной базы местного самоуправления.

«Все же по политическим причинам в тот раз от этой идеи решили отказаться. На сегодняшний день необходимо возобновить дебаты о налоге на недвижимость», - убежден волостной старейшина.