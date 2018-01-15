Фото: водителям советуют внимательнее выбирать места парковки из-за приближающейся бури

В связи с ожидаемой штормовой погодой МуПо рекомендует безопасно парковать машины: достаточно далеко от деревьев и веток, которые могут упасть, а также объектов, которые могут начать летать из-за ветра (например, временные дорожные знаки, рекламные щиты и т. д.). Не паркуйтесь возле стройплощадок и зданий с крышами в плохом состоянии.