понедельник, 15 января 2018 г.
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"Представлять нас чудовищами, которые не прислушиваются к людям, - это по меньшей мере бессовестно"

Михаил Стальнухин

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  • Фото: водителям советуют внимательнее выбирать места парковки из-за приближающейся бури

Фото: водителям советуют внимательнее выбирать места парковки из-за приближающейся бури

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ФОТО: МуПо

Согласно прогнозу государственной Службы погоды, в ближайшие дни ожидается сильный ветер, мокрый снег и снег. Объявлено предупреждение первого уровня, которое означает, что при определенных обстоятельствах погода может нести опасность. Если на материке ожидаются порывы ветра до 18 м/с, то на побережье и на островах до 25 м/с, местами до 28 м/с.

ФОТО: МуПо

В связи с ожидаемой штормовой погодой МуПо рекомендует безопасно парковать машины: достаточно далеко от деревьев и веток, которые могут упасть, а также объектов, которые могут начать летать из-за ветра (например, временные дорожные знаки, рекламные щиты и т. д.). Не паркуйтесь возле стройплощадок и зданий с крышами в плохом состоянии.

Сильный ветер в этом году уже стал причиной падения деревьев и разрушений на стройках, которые в свою очередь наносили ущерб припаркованным рядом автомобилям.

ФОТО: МуПо

Сильный ветер в январе уже стал причиной повреждений неудачно припаркованных автомобилей. 

МуПо советует городским жителям использовать предназначенные для парковки площадки. 

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