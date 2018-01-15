Фото: водителям советуют внимательнее выбирать места парковки из-за приближающейся бури

Согласно прогнозу государственной Службы погоды, в ближайшие дни ожидается сильный ветер, мокрый снег и снег. Объявлено предупреждение первого уровня, которое означает, что при определенных обстоятельствах погода может нести опасность. Если на материке ожидаются порывы ветра до 18 м/с, то на побережье и на островах до 25 м/с, местами до 28 м/с.
В связи с ожидаемой штормовой погодой МуПо рекомендует безопасно парковать машины: достаточно далеко от деревьев и веток, которые могут упасть, а также объектов, которые могут начать летать из-за ветра (например, временные дорожные знаки, рекламные щиты и т. д.). Не паркуйтесь возле стройплощадок и зданий с крышами в плохом состоянии.
Сильный ветер в этом году уже стал причиной падения деревьев и разрушений на стройках, которые в свою очередь наносили ущерб припаркованным рядом автомобилям.
МуПо советует городским жителям использовать предназначенные для парковки площадки.