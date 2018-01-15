Рассмотрение иска о ликвидации фонда, поддерживающего Навального, пройдет 22 января

Рассмотрение дела по ликвидации фонда "Пятое время года", который занимается обеспечением работы штаба оппозиционера Алексея Навального, состоится 22 января. Требование ликвидировать фонд, поступившее от Министерства юстиции РФ, будет вести Мещанский суд Москвы. Помимо прочего, фонд "Пятое время года" собирает средства, которые поступают в виде пожертвований.

Директор фонда Леонид Волков в конце ноябре 2017 года опубликовал письмо Минюста, из которого следовало, что в течение декабря в "Пятом времени года" ожидаются внеплановые проверки на предмет соответствия деятельности фонда заявленным целям. По заявлению представителей министерства, внеплановая проверка фонда проводилась по требованию московской прокуратуры.