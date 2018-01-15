Рассмотрение иска о ликвидации фонда, поддерживающего Навального, пройдет 22 января

Суд попытается ликвидировать юрлицо, занимающееся работой штаба Навального. Глава фонда Леонид Волков полагает, что власти хотят помешать "забастовке избирателей", передает Deutsche Welle.
Рассмотрение дела по ликвидации фонда "Пятое время года", который занимается обеспечением работы штаба оппозиционера Алексея Навального, состоится 22 января. Требование ликвидировать фонд, поступившее от Министерства юстиции РФ, будет вести Мещанский суд Москвы. Помимо прочего, фонд "Пятое время года" собирает средства, которые поступают в виде пожертвований.
Директор фонда Леонид Волков в конце ноябре 2017 года опубликовал письмо Минюста, из которого следовало, что в течение декабря в "Пятом времени года" ожидаются внеплановые проверки на предмет соответствия деятельности фонда заявленным целям. По заявлению представителей министерства, внеплановая проверка фонда проводилась по требованию московской прокуратуры.
На своей странице в Facebook Волков отметил, что суд рассматривает дело "Пятого времени года" с нетипично высокой скоростью. По мнению руководителя фонда, таким образом власти пытаются "помешать забастовке избирателей", которую объявил Алексей Навальный в преддверии президентских выборов в России 2018 года. Волков также сообщил, что его сторонники в 2017 году предприняли ряд попыток сделать еще одно юридическое лицо, однако "эти попытки были зарублены Минюстом по смехотворным обстоятельствам".