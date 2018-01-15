В Рийгикогу обсудили, как в местных самоуправлениях используются субсидии ЕС

По словам председателя специальной комиссии Айвара Сыэрда, обзор дает подробную оценку зданиям в местных самоуправлениях, а также тщательно анализирует использование субсидий для ремонта зданий. «Очевидно, что возможности очень сильно отличаются от нужд», – признал Сыэрд.

«При расчете потребностей финансирования на следующий период предполагается, что средства будут поступать как от ЕС, так и из внутригосударственных источников. В то же время, мы должны учитывать, что объем субсидий ЕС сократится. Поэтому мы должны решить, за счет каких внутригосударственных источников мы сможем покрыть недостачу», – отметил он.

«Местные самоуправления хорошо справляются с помощью софинансирования со стороны ЕС», – отметил член комиссии Андрес Метсоя. Он также отметил, что по оценке Государственного контроля, местные самоуправления нуждаются в крупных дополнительных инвестициях. Метсоя выразил надежду, что местные самоуправления готовы пересмотреть свое имущество и его использование во время административной реформы и до начала следующего периода финансирования. При планировании инвестиций эти нужды будет необходимо учесть.

«Поскольку численность населения в части регионов сокращается, больше инвестиций должно идти в региональные центры. Так мы сможем лучше обеспечить доступность услуг», – добавил Метсоя.

В основу обсуждения лег рапорт Госконтроля «Проблемы при использовании субсидий ЕС и других субсидий на инфраструктуру в местных самоуправлениях».

Анализ Госконтроля показал, что в период с 2007 по 2016 гг. местные самоуправления получили 345 миллионов евро на реорганизацию своей социальной инфраструктуры. 79% субсидий было выделено из средств ЕС и других внешних источников (в т.ч. продажа квот на выбросы CO2). 21% поступил из государственных источников финансирования.