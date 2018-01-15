Работники Раквереского мясокомбината готовятся к новой забастовке
15 января 2018 г., 16:52
Секретарь Центрального союза профсоюзов Эстонии Артем Архангельский сказал Virumaa Teataja, что на прошлой неделе в пятницу вместе с работниками скотобойни Раквереского мясокомбината было решено готовиться к новой забастовке.
Архангельский сказал, что переговоры с руководством HCScan о повышении зарплаты работников скотобойни сошли на нет.
По его словам, точная дата забастовки пока неизвестна, но о ней сообщат в соответствии с законом за две недели до начала.