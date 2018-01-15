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  • Работники Раквереского мясокомбината готовятся к новой забастовке

Работники Раквереского мясокомбината готовятся к новой забастовке

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ФОТО: Stanislav Moshkov / Õhtuleht

Секретарь Центрального союза профсоюзов Эстонии Артем Архангельский сказал Virumaa Teataja, что на прошлой неделе в пятницу вместе с работниками скотобойни Раквереского мясокомбината было решено готовиться к новой забастовке. 

Архангельский сказал, что переговоры с руководством HCScan о повышении зарплаты работников скотобойни сошли на нет.

По его словам, точная дата забастовки пока неизвестна, но о ней сообщат в соответствии с законом за две недели до начала. 

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