Трагичный год в истории Эстонии: в железнодорожных авариях погибли 13 человек

«Прошлый год был одним из самых трагических за всю историю», - сказал BNS в понедельник глава посвященного безопасности на железной дороге общества Operation Lifesaver Estonia Тамо Вахеметс. По его словам, последним столь трагическим годом был 2005, когда на железной дороге погибли 18 человек.

Всего в 2017 году произошла 21 железнодорожная авария, в том числе 12 наездов на пешеходов и девять столкновений с другими средствами транспорта, сообщил BNS в понедельник пресс-секретарь департамента технического надзора (TJA). В авариях погибли 13 человек и пострадали четверо.

По словам Вахеметса, 13 погибших в железнодорожных авариях человек — это особенно трагический показатель, поскольку по сравнению с 2005 годом железнодорожное движение стало менее плотным. «В то время двигались грузовые составы, железнодорожное движение было безумным. Транзитные потоки прекратились в период 2008-2009, сейчас главный — пассажирских состав, грузовых составов существенно меньше. Но результат — 13 случаев смерти», - сказал он.