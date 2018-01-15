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Трагичный год в истории Эстонии: в железнодорожных авариях погибли 13 человек

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ФОТО: Mailiis Ollino

В прошлом году в Эстонии на железной дороге произошло 19 аварий с пострадавшими, в которых погибли 13 человек.

«Прошлый год был одним из самых трагических за всю историю», - сказал BNS в понедельник глава посвященного безопасности на железной дороге общества Operation Lifesaver Estonia Тамо Вахеметс. По его словам, последним столь трагическим годом был 2005, когда на железной дороге погибли 18 человек.

Всего в 2017 году произошла 21 железнодорожная авария, в том числе 12 наездов на пешеходов и девять столкновений с другими средствами транспорта, сообщил BNS в понедельник пресс-секретарь департамента технического надзора (TJA). В авариях погибли 13 человек и пострадали четверо.

По словам Вахеметса, 13 погибших в железнодорожных авариях человек — это особенно трагический показатель, поскольку по сравнению с 2005 годом железнодорожное движение стало менее плотным. «В то время двигались грузовые составы, железнодорожное движение было безумным. Транзитные потоки прекратились в период 2008-2009, сейчас главный — пассажирских состав, грузовых составов существенно меньше. Но результат — 13 случаев смерти», - сказал он.

По словам Вахеметса, в двух авариях на переездах в Пярнумаа и Ида-Вирумаа погибло по два человека. Две аварии произошли в разное время на пешеходных переходах в Йыхви, в них погибли два человека. Остальные аварии произошли в разных регионах страны.

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