Эстонский почтальон похитил и вскрыл сотни чужих писем

В прошедшую пятницу Тартуский уездный суд признал виновным 55-летнего бывшего почтальона, который, согласно обвинению прокуратуры, не доставлял посылки и периодические издания адресатам. Тем самым он нарушил свои обязанности, вытекающие из рабочей инструкции, пишет Postimees.

По словам лыунаского окружного прокурора Юлле Хырак, этот случай в ее практике беспрецедентный. «Нарушение тайны сообщения встречается не так часто, но еще более редко то, что почтальон на протяжении столь долгого времени не доставил на место более восьмисот писем, которые он вскрыл в надежде найти там деньги или что-либо ценное», - сказала прокурор.

«На след бывшего почтальона вышли, когда в его квартире заметили множество вскрытых писем, предназначенных другим людям», - добавила Хырак.

По ее словам, право на тайну передаваемых сообщений вытекает из Конституции Эстонии. Сообщение - это любая переданная посредством переписки или средств связи информация - письма, фотографии или телефонные звонки.

«Преступление совершается в том случае, если злоумышленник создает возможность для себя или третьих лиц ознакомиться с сообщением. В данном случае такая возможность появилась в результате вскрытия писем», - сказала прокурор. Суммарно обвиняемый должен компенсировать потерпевшим 351 евро.