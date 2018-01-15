Суд оправдал водителя, сбившего на пешеходном переходе человека

Согласно обвинению прокуратуры, 67-летний Рейн 9 декабря 2015 года в 15.40 на автомобиле Mercedes-Benz Vito в волости Юри ехал со стороны Алевику-теэ по направлению на Аавику-теэ и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе Рейго 1969 года рождения, передает Postimees.

В результате ДТП пешеход упал на асфальт, получив опасные для жизни повреждения. Рейго был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Прокуратура предъявила Рейну обвинение по статье 423 Пенитенциарного кодекса, которая предусматривает нарушение водителем требований движения либо эксплуатации транспортных средств, совершенное по неосторожности, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.