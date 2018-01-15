Потерпевший о недавнем пожаре: это был счастливый несчастный случай

В воскресенье в 05.18 спасателям поступил вызов в деревянной дом на Рижском шоссе, в котором загорелся подъезд. Проснувшийся к приезду спасателей Ветик сказал, что произошедшее — счастливый несчастный случай, поскольку никто не пострадал. Он сказал, что его квартира не поверждена и сейчас чувствуется только запах гари, который, он уверен, выветрится.

Живущая в другой части дома Анну Парнабас сказала, что хотя ее подъезд пламя не повредило, она была напугана произошедшим и снова заснуть тем утром так и не смогла.

Дежурный пресс-секретар Катарийна Ваабель сказала Pärnu Postimees вчера, что возгорание не было обширным, хотя пламя поднималась уже к потолку.

По словам пресс-секретаря, спасатели заставили жильцов первого этажа выйти из дома вовремя тушения. Других жильцов также известили о произошедшем, но позволили остаться дома в тепле. Ваабель сообщила, что по первоначальным данным возгорание началось из-за электрощита. Спасатели вскрыли восемь квадратных метров стены подъезда и потолка, чтобы попасть к очагу возгорания. Ни на одну из квартир огонь не перекинулся. Возгорание потушили к 06.18. После проветривания комнат жильцам разрешили вернуться назад.

По оценке Ваабель, повезло, что удалось вовремя обнаружить огонь. Те жители дома, которых впоследствии вывели на улицу, не спали и заметили, что ток колеблется, поскольку мобильный телефон не заряжался как следует.

Ваабель сказала, что, к сожалению, в той квартире не было датчика дыма и спасатели установили его после возгорания.