Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП

В связи с начатым уголовным делопроизводством полиция просит всех, кто был свидетелем этого ДТП, связаться с полицией по электронной почте alina.reskina@politsei.ee либо позвонить на инфотелефон Департамента полиции и погранохраны 612 3000.

По первоначальным данным, ДТП произошло, когда двигавшийся в сторону Нарвы автомобиль BMW столкнулся с двигавшимся навстречу грузовым автомобилем с латвийскими регистрационным номером, за рулем которого находился мужчина 1952 года рождения. Личность погибшего установлена - за рулем BMW был 33-летний мужчина. Водитель грузового автомобиля был трезв, возможное опьянение водителя BMW выяснит экспертиза.