Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП

23 декабря около 15.46 часов полиция получила сообщение о ДТП в деревне Пуртсе волости Люганузе на 139-м километре шоссе Таллинн-Нарва. В ДТП с участием четырех транспортных средств погиб мужчина - водитель легкого автомобиля BMW.
В связи с начатым уголовным делопроизводством полиция просит всех, кто был свидетелем этого ДТП, связаться с полицией по электронной почте alina.reskina@politsei.ee либо позвонить на инфотелефон Департамента полиции и погранохраны 612 3000.
По первоначальным данным, ДТП произошло, когда двигавшийся в сторону Нарвы автомобиль BMW столкнулся с двигавшимся навстречу грузовым автомобилем с латвийскими регистрационным номером, за рулем которого находился мужчина 1952 года рождения. Личность погибшего установлена - за рулем BMW был 33-летний мужчина. Водитель грузового автомобиля был трезв, возможное опьянение водителя BMW выяснит экспертиза.
С грузовиком и BMW в свою очередь столкнулись легковые автомобили Honda и Renault. С места происшествия скорая доставила в больницу для проверки здоровья водителя автомобиля Renault, мужчину 1974 года рождения. Пассажиров в BMW, Renault и грузовом автомобиле не было. Находившиеся в автомобиле Honda люди не пострадали.