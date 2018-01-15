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  • План по переводу из Таллинна госучреждений пробуксовывает: не все согласны на переезд

План по переводу из Таллинна госучреждений пробуксовывает: не все согласны на переезд

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ФОТО: Jaanus Lensment

Министерство окружающей среды

План правительства перевести из Таллинна дополнительно к согласованным в прошлом году тысяче рабочих мест еще 13 головных офисов госучреждений начинает буксовать. Некоторые переезды еще впереди, но министерства не поддерживают это предложение министра государственного управления Яака Ааба.

В понедельник, 15 января, министерства должны были сообщить, как планируется переезд из Таллинна головных офисов 13 учреждений, передает rus.err.ee. На настоящий момент известно, что некоторые офисы не будут переезжать, еще по некоторым идут переговоры.

Больше всего предложений по переезду касалось Министерства окружающей среды, по планам из Таллинна должны переехать головные офисы Департамента окружающей среды, Инспекции по охране окружающей среды, Центра управления государственными лесами (RMK), Земельного департамента и Центра экологических инвестиций.

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