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  • Депутат Рийгикогу пожаловался на нехватку работы в большом зале: заседание продлилось три минуты

Депутат Рийгикогу пожаловался на нехватку работы в большом зале: заседание продлилось три минуты

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ФОТО: facebook

Снимок Пеэтера Эрнитса с сегодняшнего заседания.

После сегодняшнего пленарного заседания Рийгикогу, которое продлилось три минуты, входящий в Центристскую партию депутат парламента Пеэтер Эрнитс отметил, что в последнее время работы в большом зале Рийгикогу становится все меньше.

Эрнитс написал на своей странице в Facebook, что работы в большом зале становится все меньше: «На прошлой неделе не были ни одного законопроекта, сегодня также нечего было обсуждать. Заседание продлилось три минуты».

Трехминутное заседание прошло так: после вступительных слов спикера Рийгикогу Эйки Нестора представитель правительства Хейли Тыниссон передала в производство Рийгикогу законопроекты о поправках в Законе о банкротстве, Законе о кредитных учреждениях и Законе о страховании от безработицы, а также в Законе о рынке электроэнергии и Законе об организации экономики энергетики.

Затем в зале Рийгикогу были посчитаны присутствующие депутаты (на месте было 77 человек), с помощью голосования была утверждена повестка дня и оставалось время для свободного микрофона. Поскольку никто из членой Рийгикогу не пожелал выступить, начавшееся в 15.00 заседание закончилось в 15.03.

Но стоит отметить, что заседанию предшествуют обсуждения в комиссиях. 

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