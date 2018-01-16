Депутат Рийгикогу пожаловался на нехватку работы в большом зале: заседание продлилось три минуты

Эрнитс написал на своей странице в Facebook, что работы в большом зале становится все меньше: «На прошлой неделе не были ни одного законопроекта, сегодня также нечего было обсуждать. Заседание продлилось три минуты».

Трехминутное заседание прошло так: после вступительных слов спикера Рийгикогу Эйки Нестора представитель правительства Хейли Тыниссон передала в производство Рийгикогу законопроекты о поправках в Законе о банкротстве, Законе о кредитных учреждениях и Законе о страховании от безработицы, а также в Законе о рынке электроэнергии и Законе об организации экономики энергетики.

Затем в зале Рийгикогу были посчитаны присутствующие депутаты (на месте было 77 человек), с помощью голосования была утверждена повестка дня и оставалось время для свободного микрофона. Поскольку никто из членой Рийгикогу не пожелал выступить, начавшееся в 15.00 заседание закончилось в 15.03.