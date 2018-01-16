Подозреваемая в коррупции Негласон не подала в отставку

«У меня было время на то, чтобы подумать и поговорить с людьми, - сказала Негласон BNS после прошедшего в понедельник заседания Йыхвиского волостного собрания. - Я решила, что не буду подавать в отставку».

«Я в двух словах пояснила волостному собранию, что произошло, и сказала, что я невиновна, - сказала Негласон. - Я не чувствую, что поступила неправильно по отношению к волости Йыхви. Можно ли расценить мой поступок как проступок, уголовное преступление или его вовсе никак нельзя расценить, покажет время. Пусть правоохранительные органы делают свою работу».

Негласон подчеркнула, что зарплата не является благом, но получена за конкретную работу.

«Мы все-таки живем не в средние века, когда человек мог прийти, сказать, что соседка ведьма, и в тот же день соседку сжигали. Я надеюсь, что мы все же живем в правовом государстве», - сказала она.

В прошлый вторник полиция безопасности (КаПо) задержала председателя волостного собрания Йыхви Нийну Негласон и предъявила ей подозрение в коррупции. Негласон подозревается в том, что одновременно с работой оценивающим уровень трудоспособности врачом в OU Corrigo она в октябре прошлого года проголосовала на заседании волостного собрания за сдачу Corrigo в аренду пустующие помещения в здании Йыхвиского дома призрения. Как утверждается, она также выражала поддержку строительству оздоровительного центра, с инициативой которого выступила Corrigo. КаПо рассматривает зарплату, которую Негласон получала во время работы в Corrigo, как взятку.