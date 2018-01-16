В распространении детской порнографии обвинили 1000 пользователей Facebook

Правоохранители отметили, что некоторые фигуранты дела поделились порнографическими записями лишь несколько раз, тогда как другие делали это многократно.

В полиции подчеркнули, что произошедшее продолжит расследоваться как распространение детской порнографии, несмотря на тот факт, что возраст сексуального согласия, когда человек считается способным дать информированное согласие на половые отношения, в Дании составляет 15 лет.

"Это очень большой и сложный случай, который занял много времени, не в последнюю очередь из-за большого числа подозреваемых. Мы восприняли это дело очень серьезно, поскольку оно имеет серьезные последствия для тех, кто участвует в распространении подобных материалов. Это должно быть прекращено", - цитирует ведущего следователя по делу Лау Тигесена портал "Скандинавский листок".

Как отмечается, на сеть извращенцев полицию вывел администратор социальной сети Facebook, который заметил, что детское порно пересылается от одного пользователя к другому посредством сервиса внутреннего мессенджера.

Сотрудник Facebook обратился в полицию США, а уже американские власти передали дело по линии Европола в Данию. В расследовании, которому было дано кодовое название Umbrella, участвовали несколько полицейских департаментов Дании, в том числе полиция острова Зеландия, правоохранители из Копенгагена, а также Национальный центр киберпреступности.

"У нас сложилось впечатление, что молодые люди хорошо осведомлены о последствиях совместного использования материалов такого рода. Но они, возможно, не знают, что это незаконно и что они могут быть осуждены за распространение детской порнографии", - прокомментировал расследование пресс-секретарь датской полиции Флемминг Кьярсад.