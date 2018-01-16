Отток врачей из Эстонии за рубеж сократился

"Мы сами надеемся, что главной причиной стало то, что в Эстонии постепенно улучшаются условия работы и заработная плата. Мы несколько лет подряд смогли заключать коллективный договор, ставка заработной платы повысилась и даже смогли предложить вознаграждение, например, в виде дополнительного отпуска для всех медработников", - рассказала руководитель Союза врачей Эстонии Катрин Рехемаа.

Однако, эти условия бесспорно не сравнимы со странами Северной Европы. Рехемаа отмечает, что нагрузка на работе в Эстонии намного больше, а также у нас не ценится работа в выходные, вечером и ночью, в то время как за границей рабочие часы в такое время высоко оплачиваются.