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Отток врачей из Эстонии за рубеж сократился

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ФОТО: Panther Media/Scanpix

Хирург, врач. Фото иллюстративное.

В Союзе врачей Эстонии отмечают, что за последние несколько лет отток медиков за рубеж сократился - об этом говорит в том числе и уменьшение числа специальных справок, которые выдает Департамент здоровья, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Мы сами надеемся, что главной причиной стало то, что в Эстонии постепенно улучшаются условия работы и заработная плата. Мы несколько лет подряд смогли заключать коллективный договор, ставка заработной платы повысилась и даже смогли предложить вознаграждение, например, в виде дополнительного отпуска для всех медработников", - рассказала руководитель Союза врачей Эстонии Катрин Рехемаа.

Однако, эти условия бесспорно не сравнимы со странами Северной Европы. Рехемаа отмечает, что нагрузка на работе в Эстонии намного больше, а также у нас не ценится работа в выходные, вечером и ночью, в то время как за границей рабочие часы в такое время высоко оплачиваются. 

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