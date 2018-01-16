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  • Количество членов Кайтселийта приближается к отметке в 26 000 человек

Количество членов Кайтселийта приближается к отметке в 26 000 человек

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ФОТО: Elmo Riig/Sakala/Scanpix

Количество членов Кайтселийта и его организаций приближается к отметке в 26 000 человек.

По словам пресс-секретаря Кайтселийта, по состоянию на 31 декабря прошлого года в Кайтселийте и его организациях — Найскодукайтсе, Нооред Коткад и Кодутютред — состояло в общей сложности 25 968 человек.

По состоянию на 31 декабря прошлого года в Кайтселийте состояли 15 962 человека, в Найскодукайтсе - 2537 человек, в Нооред Коткад - 3582, а в Кодутютред  - 3887.

По состоянию на 1 июля прошлого года в Кайтселийте состояли 15 973 человека, в Найскодукайтсе - 2386 человек, в Нооред Коткад - 3184, а в Кодутютред - 3502.

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