Количество членов Кайтселийта приближается к отметке в 26 000 человек

По словам пресс-секретаря Кайтселийта, по состоянию на 31 декабря прошлого года в Кайтселийте и его организациях — Найскодукайтсе, Нооред Коткад и Кодутютред — состояло в общей сложности 25 968 человек.

По состоянию на 31 декабря прошлого года в Кайтселийте состояли 15 962 человека, в Найскодукайтсе - 2537 человек, в Нооред Коткад - 3582, а в Кодутютред - 3887.