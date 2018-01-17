среда, 17 января 2018 г.
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  • Студия Postimees: гримасы налоговой реформы – грядут перемены в налоге на прибыль?

Студия Postimees: гримасы налоговой реформы – грядут перемены в налоге на прибыль? Олег Осиновский: 10.00!

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ФОТО: Mihkel Maripuu

Олег Осиновский

Нужен ли эстонской налоговой системе «реформат»? Центристка Оудекки Лооне предлагает восстановить подоходный налог на предприятия, то есть убрать льготу, предоставляемую в сфере налогов на реинвестированную прибыль. 

А что об этом думают предприниматели? В студию Postimees приглашен известный эстонский бизнесмен Олег Осиновский.

Смотрите интервью в среду в 10.00 в прямом эфире!

  • Не слишком ли далеко пытаются зайти реформаторы, предлая вернуть налог на реинвестиванную прибыль предприятий?
  • Как повлияет подобное решение на бизнес-среду в Эстонии?
  • Социальный налог душит предприятия: заставляет платить зарплаты в конверте и воздерживаться от создания новых рабочих мест. Насколько важно его понижение?

По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть в повторе на нашем портале. 

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