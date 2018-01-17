Студия Postimees: гримасы налоговой реформы – грядут перемены в налоге на прибыль? Олег Осиновский: 10.00!
16 января 2018 г., 20:32
Нужен ли эстонской налоговой системе «реформат»? Центристка Оудекки Лооне предлагает восстановить подоходный налог на предприятия, то есть убрать льготу, предоставляемую в сфере налогов на реинвестированную прибыль.
А что об этом думают предприниматели? В студию Postimees приглашен известный эстонский бизнесмен Олег Осиновский.
Смотрите интервью в среду в 10.00 в прямом эфире!
По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть в повторе на нашем портале.