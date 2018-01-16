Квартирные товарищества нашли новый способ бороться с неплательщиками

Тридцать три квартирных товарищества Нарвы и Силламяэ основали некоммерческий фонд, целью которого является решение долговых проблем товариществ, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

При обращении в инкассо-фирмы или в суд прибавляются дополнительные расходы, и бывает, что сумма требований к такой квартире вырастает так, что превышает её рыночную цену.

"Поэтому я думаю, квартирные товарищества, столкнувшись с такими ситуациями, решили создать свою структуру, которая будет заниматься почти тем же самым, но под контролем квартирного товарищества", - считает представитель фирмы недвижимости Сергей Горлач.