Дело против Enefit Kaevandused: обвиняемые в гибели двух шахтеров не признают свою вину

Чрезвычайное происшествие на шахте «Эстония» случилось 29 января 2015 года: начальник смены обнаружил в одном из забоев двух мертвых проходчиков - 38-летнего Николая Иванова и 37-летнего Игоря Санникова. Было выяснено, что они погибли от отравления газом, но при каких обстоятельствах - это следствие так и не установило. Однако на предприятии Eesti Energia Kaevandused AS были выявлены нарушения.