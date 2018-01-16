Дело против Enefit Kaevandused: обвиняемые в гибели двух шахтеров не признают свою вину

Сегодня, 16 января, в Ида-Вирумаа перед судом предстали предполагаемые виновники трагедии в шахте зимой 2015 года, когда при до конца невыясненных обстоятельствах погибли двое проходчиков.
Чрезвычайное происшествие на шахте «Эстония» случилось 29 января 2015 года: начальник смены обнаружил в одном из забоев двух мертвых проходчиков - 38-летнего Николая Иванова и 37-летнего Игоря Санникова. Было выяснено, что они погибли от отравления газом, но при каких обстоятельствах - это следствие так и не установило. Однако на предприятии Eesti Energia Kaevandused AS были выявлены нарушения.
Сегодня в Йыхвиском судебном доме Вируского уездного суда на скамье подсудимых оказались - член правления горнодобывающего предприятия Eesti Energia Kaevandused AS (ныне - Enefit Kaevandused AS) Валерий Абрамов, бывший главный инженер Игорь Агутин, инженер по технике безопасности Владимир Шалашинский.
В случае обвинительного приговора физическим лицам грозит до пяти лет тюрьмы, а предприятию - денежное наказание.
Как сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу суда, на сегодняшнем заседании со вступительной речью выступил прокурор и два защитника. Обвиняемые вину не признали.
Заседания, согласно предварительному графику, продлятся до конца марта.