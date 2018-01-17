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  • Подозреваемый в тяжком преступлении на сексуальной почве похитил свою жертву

Подозреваемый в тяжком преступлении на сексуальной почве похитил свою жертву Полиция задержала 25-летнего Микка

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ФОТО: Lääne prefektuur

Микк.

Подозреваемого в тяжком преступлении на сексуальной почве 25-летнего Микка задержали сегодня вечером, сообщил глава службы превенции и делопроизводства Пярнуского полицейского участка Юллар Кютт.

Полиция разыскивала Микка начиная со вчерашнего вечера. Вчера в 22.20 в Центр тревоги поступило сообщение о движущемся в направлении Тыстамаа автомобиле Opel, за рулем которого находился 25-летний мужчина и где могла также находиться женщина, которая могла быть жертвой преступления. Об этом сообщила знакомая женщины. 

Получив эту информацию, полицейский патруль выехал на поиски автомобиля и нашел его в районе Валгеранна. При приближении полицейских Opel на большой скорости скрылся. Вновь машину Микка патрульные обнаружили в 23.30 на шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Она направлялась в сторону Икла. Для остановки автомобиля полиция включила проблесковые маячки, но водитель лишь прибавил скорость и попытался оторваться. Полиции удалось остановить его около 23.55 в волости Хяэдемеэсте на парковке неподалеку от второстепенной дороги. 

Полицейские заблокировали путь для машины Микка, но забыли поставить свой автомобиль на ручник, вследствие чего полицейская машина провалилась передней частью в канаву. Находившийся за рулем Opel мужчина тем временем вышел из автомобиля и бросился в лес, полицейские кинулись за ним, но ночные поиски не принесли результатов. В машине находилась 20-летняя женщина, скорая доставила ее в больницу.

Сегодня утром к поискам на местности привлекли спасателей. Микка искали на двух ATV, к поискам был также привлечен вертолет летного отряда Департамента полиции и погранохраны. В течение дня полиция проверила адреса и места, где Микк мог бы находиться. Его задержали сегодня в 17.45 в Пярну на улице Яннсена. При появлении полицейских Микк попытался от них сбежать.

Мужчина подозревается в насилии в близких отношениях и в преступлении на сексуальной почве. В отношении него начато уголовное производство, которое ведет Ляэнеская окружная прокуратура.

Полиция благодарит всех, кто распространял информацию и тем самым содействовал поискам преступника.

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