Внимание: разрекламированный властями Mobiil-ID грозит обернуться огромными счетами

Конец прошлого года прошел в Эстонии под знаком ИД-карт. Зарубежные ученые обнаружили дефект в чипах, используемых в основном эстонском удостоверении личности, взлом которого угрожал владельцу документа кражей личности, а значит, доступом ко всем связанным с ним услугам: банку, государственным базам данных и прочее. Ситуация оказалась настолько опасной, что в определенный момент государство заблокировало все карты.

Если одним жителям Эстонии это не принесло никаких неудобств: личность документ подтверждает, выкупить по нему лекарства можно, то для других это стало настоящей головной болью. Прежде всего - для тех, кто использует ИД-карту в качестве ключа к своему банковском счету или для общения с государственными учреждениями. Именно в тот момент сначала премьер-министр Юри Ратас, а потом и другие государственные учреждения, начали осторожно, но весьма настойчиво рекомендовать подключиться у мобильного оператора к услуге Mobiil-ID.

Эта услуга одобрена государством и акцептуют ее наравне с собственными сертификатами ИД-карт. Каких только восторженных слов не было сказано о Mobiil-ID в прошлом году! И, как результат, тысячи жителей страны решили, что не так страшно заплатить в год 12 евро (по евро в месяц, в качестве абонентской платы), как снова столкнуться с рисками и остаться без доступа к банковским счетам и возможности, например, вовремя заплатить налоги.

Купилась на рекламу и читательница Rus.Postimees Галина, которая теперь обвиняет оператора Telia и премьер-министра Юри Ратаса в навязывании населению дорогой услуги.

«Пресса пишет постоянно, как о нас заботится государство. Скоро уйдут из обихода банковские карты, увеличили минимальную зарплату, в садике все бесплатно, решили проблему с ИД-картами. Но на деле все не так. Находясь за границей, я зашла в самообслуживание Telia посмотреть счет и ужаснулась. Не могла понять, откуда возникла такая большая сумма - 205 евро. Я посмотрела на распечатку и обнаружила, что по сравнению с предыдущими счетами новый увеличился сразу на 74 евро».