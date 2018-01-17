Внимание: разрекламированный властями Mobiil-ID грозит обернуться огромными счетами

Жительница Эстонии обвиняет Юри Ратаса в умышленном навязывании гражданам страны дорогой коммерческой услуги.
Конец прошлого года прошел в Эстонии под знаком ИД-карт. Зарубежные ученые обнаружили дефект в чипах, используемых в основном эстонском удостоверении личности, взлом которого угрожал владельцу документа кражей личности, а значит, доступом ко всем связанным с ним услугам: банку, государственным базам данных и прочее. Ситуация оказалась настолько опасной, что в определенный момент государство заблокировало все карты.
Если одним жителям Эстонии это не принесло никаких неудобств: личность документ подтверждает, выкупить по нему лекарства можно, то для других это стало настоящей головной болью. Прежде всего - для тех, кто использует ИД-карту в качестве ключа к своему банковском счету или для общения с государственными учреждениями. Именно в тот момент сначала премьер-министр Юри Ратас, а потом и другие государственные учреждения, начали осторожно, но весьма настойчиво рекомендовать подключиться у мобильного оператора к услуге Mobiil-ID.
Эта услуга одобрена государством и акцептуют ее наравне с собственными сертификатами ИД-карт. Каких только восторженных слов не было сказано о Mobiil-ID в прошлом году! И, как результат, тысячи жителей страны решили, что не так страшно заплатить в год 12 евро (по евро в месяц, в качестве абонентской платы), как снова столкнуться с рисками и остаться без доступа к банковским счетам и возможности, например, вовремя заплатить налоги.
Купилась на рекламу и читательница Rus.Postimees Галина, которая теперь обвиняет оператора Telia и премьер-министра Юри Ратаса в навязывании населению дорогой услуги.
«Пресса пишет постоянно, как о нас заботится государство. Скоро уйдут из обихода банковские карты, увеличили минимальную зарплату, в садике все бесплатно, решили проблему с ИД-картами. Но на деле все не так. Находясь за границей, я зашла в самообслуживание Telia посмотреть счет и ужаснулась. Не могла понять, откуда возникла такая большая сумма - 205 евро. Я посмотрела на распечатку и обнаружила, что по сравнению с предыдущими счетами новый увеличился сразу на 74 евро».
Галина отправилась в Telia, чтобы разобраться в ситуации. Представители фирмы объяснили, что деньги снял иностранный оператор за SMS, которые она посылала из-за границы. Но никаких сообщений она оттуда не отправляла, поэтому Галина пригрозила работникам фирмы обращением в полицию и очень скоро получила исчерпывающий ответ: «В нем было сказано, что это Mobiil-ID. Когда я оформляла услугу, в представительстве Telia мне было сказано, что будут взимать только месячную плату, даже если я нахожусь за границей. Но на деле оказалось, чтобы войти в банк, подписать документы, сделать переводы, помимо банковской услуги мне пришлось заплатить по 1,32 евро при каждом заходе на сайт Telia, даже если сайт сразу не открывался. Я потребовала пересчета этой суммы и обратилась за разъяснениями к господину Юри Ратасу по поводу этой ситуации, ведь именно он рекламировал эту услугу связи, когда ИД-карты были заблокированы».
«Государство в лице господина Ратаса обмануло своих граждан и навязало им дорогую услугу, - уверена Галина. - Представители Telia меня тоже уверяли, что это не так дорого, но на деле оказалось, что это очень дорогое удовольствие».
Ясно, что ответа от премьер-министра не последовало. Однако ситуация заинтересовала нас, поскольку количество пользователей Mobiil-ID в ближайшее время может еще больше увеличиться хотя бы потому, что банки уже сообщили, что со следующего года они откажутся от возможности для клиентов заходить на свой счет и делать платежи при помощи карточки паролей. Останутся ИД-карты, если их сертификаты будут работать, и Mobiil-ID. Других вариантов пока не предложено. Но не все из нас сидят в Эстонии безвылазно. Многие выезжают за границу, где также может возникнуть необходимость поставить дигитальную подпись или осуществить банковский платеж.
Мы обратились в Telia с просьбой объяснить, почему услуга, которой пользуются не напрямую через телефон, за границей оказывается настолько дорогой?
«Очень жаль, что Галина столкнулась с подобной ситуацией, и возникла она именно потому, что она пользовалась Mobiil-ID за рубежом. Как и в случае многих других услуг, связанных с задействованием мобильных сетей зарубежных операторов, тарификация Mobiil-ID за границей отличается от действующей на территории Эстонии.
Основной для безопасной работы Mobiil-ID является обмен информацией посредством SMS-сообщений. В пределах Эстонии эта фоновая услуга обмена SMS-сообщениями отдельно не оплачивается, клиент Mobiil-ID платит лишь один евро в месяц. Но если человек пользуется Mobiil-ID, находясь за границей, он оплачивает услугу обмена SMS-сообщениями по тарифам, действующим для его пакета за рубежом. Фактом использования услуги считается ввод PIN-кодов Mobiil-ID», - объяснила специалист по связям с общественностью Telia Ирина Кузина.
Она уточнила, что данную информацию никто не скрывал, и на сайте компании, в разделе «Заказы и тарифы», указано, что в случае использования Mobiil-ID за границей, на каждую операцию с помощью Mobiil-ID действует цена, равная отправке одного-двух SMS в Эстонию. Более того, такая же информация относительно всех мобильных операторов Эстонии приводится и на сайте Центра сертификации в графе «Стоимость услуги».
Rus.Postimees также обратился к премьер-министру с просьбой прокомментировать ситуацию, при которой разрекламированная им услуга обходится дороже, чем прежние, более распространенные способы идентификации. Пока же клиентам следует учитывать особенности пользования эстонскими мобильными услугами из-за рубежа.