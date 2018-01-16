Пярнуский приют объявлен свободным от собак

Вчера приют покинул 11-летний Динго, а сегодня домой уехал Томми. "Еще в ноябре у нас на доске висело объявление, что семь-восемь собак ищут дом. А сейчас настали такие радостные времена, когда все собаки его обрели", - порадовалась директор приюта Аннели Матси.