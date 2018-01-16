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Пярнуский приют объявлен свободным от собак

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ФОТО: Mailiis Ollino/

Аугустус тоже уже пристроен.

Сегодня в 11.10 Пярнуский приют для животных был объявлен свободным от собак, пишет Pärnu Postimees.

Вчера приют покинул 11-летний Динго, а сегодня домой уехал Томми. "Еще в ноябре у нас на доске висело объявление, что семь-восемь собак ищут дом. А сейчас настали такие радостные времена, когда все собаки его обрели", - порадовалась директор приюта Аннели Матси.

Январь, по ее словам, выдался в приюте весьма насыщенным. Помимо собак, домой уехало несколько кошек. "Даже одна семилетняя замарашка обрела дом", - сказала она.

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