Пярнуский приют объявлен свободным от собак
16 января 2018 г., 15:00
Сегодня в 11.10 Пярнуский приют для животных был объявлен свободным от собак, пишет Pärnu Postimees.
Вчера приют покинул 11-летний Динго, а сегодня домой уехал Томми. "Еще в ноябре у нас на доске висело объявление, что семь-восемь собак ищут дом. А сейчас настали такие радостные времена, когда все собаки его обрели", - порадовалась директор приюта Аннели Матси.
Январь, по ее словам, выдался в приюте весьма насыщенным. Помимо собак, домой уехало несколько кошек. "Даже одна семилетняя замарашка обрела дом", - сказала она.