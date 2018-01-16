Шведским семьям разошлют методички с советами на случай войны - последний раз такое было до развала СССР

Кристина Андерссон из Шведского гражданского агентства по чрезвычайным обстоятельствам (MSB) уточнила, что издание 2018 года носит рабочее название «Если завтра кризис или придет война». Планируется, что к июню по экземпляру получат около 4,7 млн шведских семей, передает NEWSru.

Как отмечает AP, это переиздание объясняется озабоченностью Стокгольма ухудшением ситуации с безопасностью в районе Балтийского моря и связано, в частности, с регулярно проводимыми там российскими маневрами.

По словам Андерссон, агентство дает в брошюре практические рекомендации гражданам относительно различных современных катастроф, таких как кибер- или террористические атаки, пандемии или экологические угрозы, информационные, а также обычные войны.

В интервью шведской газете Aftonbladet Андерссон признала, что текст методички было непросто осовременить: сегодня «угрозы намного сложнее», передает InoPressa.ru.

Как напоминает The Local, проведенное MSB в прошлом году исследование показало, что озабоченность шведов по поводу распространения ядерного оружия значительно возросла: в 2017 году по сравнению с 2016-м на 23% увеличилось число обеспокоенных этим вопросом граждан. Кроме того, значительная часть респондентов была обеспокоена информационной безопасностью (59%, по сравнению с 40% годом ранее) и распространением биологического и химического оружия (46% против 29%).