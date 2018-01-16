В США дисквалифицирован марафонец, прятавшийся в биотуалете

Поймать спортсмена помогли бдительность судей и GPS-трекер спортсмена.
Организаторы многочасового марафона Across the Years в Аризоне приняли решение дисквалифицировать спортсмена Келли Эгню, который приписывал себе круги, прячась в биотуалете, сообщает Marathon Investigation.
Высокие результаты Эгню вызвали подозрение у организаторов, и по итогам расследования было выявлено, что иногда марафонец после пробега круга отправлялся в туалет, проводил там семь минут, после чего приписывал себе дополнительный круг. Организаторы этого не замечали, поскольку правилами не запрещено делать длительные паузы во время бега.
Нарушение заметил один из судей, фиксирующий результаты. «Когда Келли закончил круг, он пересек финишную черту и остановился. Он стоял, глядя на монитор на финише, и отправился в биотуалет. Келли провел семь минут в биотуалете, затем вышел оттуда и пересек финиш, обозначив круг, который не пробегал».