В США дисквалифицирован марафонец, прятавшийся в биотуалете

Организаторы многочасового марафона Across the Years в Аризоне приняли решение дисквалифицировать спортсмена Келли Эгню, который приписывал себе круги, прячась в биотуалете, сообщает Marathon Investigation.

Высокие результаты Эгню вызвали подозрение у организаторов, и по итогам расследования было выявлено, что иногда марафонец после пробега круга отправлялся в туалет, проводил там семь минут, после чего приписывал себе дополнительный круг. Организаторы этого не замечали, поскольку правилами не запрещено делать длительные паузы во время бега.