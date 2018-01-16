Странным случаем на парковке торгового центра заинтересовалась полиция

В социальных сетях обсуждается случай, произошедший в воскресенье в Тюри: на парковке у торгового центра к женщине подошла уличная торговка, забросила в ее машину несколько мешков с одеждой и потребовала денег, пишет Järva Teataja.
«Поехала сегодня в магазин Grossi. Когда я вышла из магазина, ко мне подошла женщина и начала говорить, что во вторник они поедут в Тюри продавать одежду, все вещи на 50% дешевле. После этого она начала бросать мешки с вещами в мою машину. Стояла перед дверцей, я даже не могла ее закрыть. Мешков было пять. Она сказала, что это все мне в подарок, чтобы я потом приехала за покупками. Но потом стала выпрашивать деньги, якобы ей на бензин нужно 20 евро», - рассказала в соцсетях потерпевшая. Читайте далее здесь.
Старший участковый Пайдеского полицейского участка Прийт Сёэрд подтвердил, что в воскресенье действительно поступал вызов к одному из городских магазинов. «Выехавший на место патруль не обнаружил подозрительных торговцев ни на месте происшествия, ни где-либо еще в городе», - сказал он.
«О подобных случаях, когда людей беспокоят на улице, обязательно нужно сообщать в полицию. Никогда не знаешь, кто эти лица и какой товар они предлагают. Это могут быть люди, находящиеся в розыске или представляющие иной интерес для полиции. Кроме того, они могут продавать ворованные вещи, - сказал Сёэрд. - В таких случаях необходимо запомнить внешность торговцев, а также регистрационные номера, модель, марку, цвет и другие признаки находящихся в их распоряжении автомобилей, и передать эти данные в полицию».