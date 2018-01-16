Странным случаем на парковке торгового центра заинтересовалась полиция

«Поехала сегодня в магазин Grossi. Когда я вышла из магазина, ко мне подошла женщина и начала говорить, что во вторник они поедут в Тюри продавать одежду, все вещи на 50% дешевле. После этого она начала бросать мешки с вещами в мою машину. Стояла перед дверцей, я даже не могла ее закрыть. Мешков было пять. Она сказала, что это все мне в подарок, чтобы я потом приехала за покупками. Но потом стала выпрашивать деньги, якобы ей на бензин нужно 20 евро», - рассказала в соцсетях потерпевшая. Читайте далее здесь.

Старший участковый Пайдеского полицейского участка Прийт Сёэрд подтвердил, что в воскресенье действительно поступал вызов к одному из городских магазинов. «Выехавший на место патруль не обнаружил подозрительных торговцев ни на месте происшествия, ни где-либо еще в городе», - сказал он.