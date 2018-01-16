Датскому изобретателю предъявили обвинение в убийстве шведской журналистки

По версии следствия, Мадсен либо перерезал горло Валль, либо задушил ее, сообщает Интерфакс.

Мадсен, сконструировавший самодельную подводную лодку "Наутилус", стал подозреваемым по делу об убийстве Валль после того, как в августе было обнаружено обезглавленное тело журналистки, а затем отдельные части ее тела.

Последний раз живой журналистку видели на борту самодельной субмарины "Наутилус" вместе с ее хозяином 10 августа. На следующий день спасатели подобрали Мадсена с тонущего судна. Следствие считает, что Мадсен, заявившей следствию о несчастном случае на субмарине, из-за которого погибла журналистка, мог специально затопить судно, чтобы скрыть улики.