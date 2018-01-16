От реформы трудоспособности выиграли 10 000 и проиграли 3500 человек

По словам члена правления Кассы страхования от безработицы (далее - Касса) Пилле Лиймал, в настоящее время Кассе удается хорошо выдерживать сроки оценки трудоспособности человека, принимая соответствующее решение в среднем в течение 19 дней, передает rus.err.ee.

Говоря о тех, кто проиграл и выиграл от реформы, Лиймал отметила, что изменения положительно сказались на примерно 10 000 людей, которые по старой системе имели нетрудоспособность в размере 10-30%, но пенсии при этом не получали. При новой оценке выяснилось, что состояние их здоровья ухудшилось, после чего таким людям назначили частичную или отсутствующую трудоспособность, дающую право на получение пособия.