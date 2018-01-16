От реформы трудоспособности выиграли 10 000 и проиграли 3500 человек

В результате реформы трудоспособности пособие начали получать около 10 000 человек, которые ранее не имели такой возможности, при этом около 3500 человек лишились пособия и могут считаться проигравшими от реформы.
По словам члена правления Кассы страхования от безработицы (далее - Касса) Пилле Лиймал, в настоящее время Кассе удается хорошо выдерживать сроки оценки трудоспособности человека, принимая соответствующее решение в среднем в течение 19 дней, передает rus.err.ee.
Говоря о тех, кто проиграл и выиграл от реформы, Лиймал отметила, что изменения положительно сказались на примерно 10 000 людей, которые по старой системе имели нетрудоспособность в размере 10-30%, но пенсии при этом не получали. При новой оценке выяснилось, что состояние их здоровья ухудшилось, после чего таким людям назначили частичную или отсутствующую трудоспособность, дающую право на получение пособия.
По мнению Лиймал, проигравшими можно считать около 3500 человек, в отношении которых ранее была признана потеря трудоспособности и получали пенсии по нетрудоспособности, а теперь была дана оценка, что их трудоспособность не ухудшилась и пособие они больше не получают.