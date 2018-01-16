Фото: полиция ищет сбежавшего из-под электронного надзора Андрея

Подозреваемый в совершении преступления с применением насилия Андрей находился под электронным надзором, но сегодня ночью полиция получила сообщение, что он перерезал браслет на ноге и сбежал из дома.

Полиция просит всех, кто видел Андрея или обладает информацией, которая может помочь найти его, сообщить об этом по телефону 112 или по электронной почте ida.vihje@politsei.ee.