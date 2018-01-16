вторник, 16 января 2018 г.
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«В моде элементы хаоса, прыщи, мятые куртки, борода, отсутствие носков... а люди хотят другого»

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  • Фото: полиция ищет сбежавшего из-под электронного надзора Андрея

Фото: полиция ищет сбежавшего из-под электронного надзора Андрея

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ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

31-летний Андрей

Нарвское отделение полиции просит помощи для выяснения местонахождения 31-летнего Андрея.

Подозреваемый в совершении преступления с применением насилия Андрей находился под электронным надзором, но сегодня ночью полиция получила сообщение, что он перерезал браслет на ноге и сбежал из дома.

Полиция просит всех, кто видел Андрея или обладает информацией, которая может помочь найти его, сообщить об этом по телефону 112 или по электронной почте ida.vihje@politsei.ee.

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