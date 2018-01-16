Конкурс на строительство порта в Нарва-Йыэсуу провалился
16 января 2018 г., 15:28
Тендер на строительство порта в курортном городе Нарва-Йыэсуу закончился тем, что предложения были отклонены.
По информации мэра города Максима Ильина, в связи с этим проект будет разделен на несколько частей, за счет чего можно будет получить более выгодные предложения. Он добавил, что срок строительства увеличится не более, чем на два месяца, сообщает портал Rus.err.ee.
"Те предложения, которые поступили на конкурс, значительно превышали наши возможности – порядка 60-70% сверх того, на какую сумму можем заключить договор с участником поставки. Поэтому мы вынуждены были закрыть первую поставку", – отметил Ильин в интервью для "Подробностей из Нарвы".