Видео, фото: Рейнсалу рассказал, что имел в виду в своем скандальном заявлении и когда уйдет в отставку

«У политиков всегда ограниченные временные рамки, в которых они действуют. Важно, если что-то пошло не так, изменить это таким образом, чтобы не сделать людям больно», - заявил министр в интервью Postimees.

Напомним, что Рейнсалу назвал 104 человек, обратившихся к президенту Керсти Кальюлайд с открытым письмо, «налетевшим стадом кур». В интервью он пояснил, что на образ куриного стада его натолкнуло произведение «Пролетая над гнездом кукушки», в котором главный герой, таким образом, описывает волну критики.

Рейнсалу пояснил, что основной посыл его статьи-мнения был неправильно понят общественностью и на самом деле он хотел подчеркнуть, что каждый плохой поступок должен привести к справедливому решению, то есть быть наказан. А после этого у общество должна быть способность простить.

Смотрите интервью полностью на видео:

Напомним, что ранее министр юстиции Урмас Рейнсалу принес извинения, разослав в СМИ пресс-сообщение.

«Мой сегодняшний комментарий о том, что у общества есть способность прощать после наказания, превратился в вопрос о том, отношусь ли я легкомысленно к насилию в отношении женщин», - отметил Рейнсалу.

«Не отношусь легкомысленно. Любое насилие в любых его формах непозволительно. За преступление нужно наказывать. Этого курса придерживалось Министерство юстиции в прошлом и придерживается теперь. Я извиняюсь за формулировку своего заявления, если оно причинило кому-то боль», - отметил Рейнсалу.

На министра юстиции Урмас Рейнсалу (IRL) обрушилась волна критики после того, как во мнении, разосланном СМИ, он написал, что он не знает Тийта Оясоо как человека, но «во время согласительного производства выразил мнение, в котором осудил насилие против женщин, а теперь, в свете нового письма (104 граждан Эстонии президенту), и теперь сожалеет об этом заявлении». В мнении Рейнсалу называет авторов письма «стадом кур» и «голубушками».