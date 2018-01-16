Стартовая цена аренды цветочных киосков на улице Виру в Таллинне начинается с 1000 евро
16 января 2018 г., 16:07
Таллинн на конкурсной основе ищет арендаторов для 14 цветочных киосков на улице Виру. Cтартовая цена за 10,5 квадратных метров - 1000 евро в месяц без учета налогов и коммунальных платежей.
По условиям конкурса, плата за участие в аукционе составляет 300 евро. Продавец цветов не может получить больше одного киоска, пишет Rus.ERR.
Аукцион проходит весь день 16 января, если все киоски не будут распределены, то аукцион продолжится 17 января.