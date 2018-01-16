Криштиану Роналду может искать себе новый клуб

Президент "Реала" Флорентино Перес пообщался с агентом Роналду Жорже Мендешем и дал тому карт-бланш на поиски нового клуба для футболиста.

Конкретной суммы Перес не называл, в контракте прописан 1 миллиард евро, но вряд ли «Реал» рассчитывает выручить за Криштиану такие деньги.

Сообщалось, что «Реал» может включить Роналду в сделку по форварду "ПСЖ" Неймару, в приобретении которого крайне заинтересован функционер.

Сам Роналду оказался сильно задет слухами об обмене его во французский "ПСЖ" и тем, что обещавший новый португальцу новый контракт президент "Реала не выполнил свое обещание.