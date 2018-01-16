вторник, 16 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
«Особенное беспокойство вызывает то, что население Ида-Вирумаа сокращается в первую очередь за счет молодежи»

Юри Ратас

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Хрoника Эстония ЭР100 Таллинн Ида-Виру 112 Экономика За рубежом Здоровье Техника Ваш дом Bидео

Криштиану Роналду может искать себе новый клуб

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: MANU FERNANDEZ/AP/SCANPIX

По данным португальских СМИ президент "Реала" Флорентино Перес решил избавиться от капризной стареющей звезды.

Президент "Реала" Флорентино Перес пообщался с агентом Роналду Жорже Мендешем и дал тому карт-бланш на поиски нового клуба для футболиста.

Конкретной суммы Перес не называл, в контракте прописан 1 миллиард евро, но вряд ли «Реал» рассчитывает выручить за Криштиану такие деньги.

Сообщалось, что «Реал» может включить Роналду в сделку по форварду "ПСЖ" Неймару, в приобретении которого крайне заинтересован функционер.

Сам Роналду оказался сильно задет слухами об обмене его во французский "ПСЖ" и тем, что обещавший новый португальцу новый контракт президент "Реала не выполнил свое обещание.

Сам Роналду дал понять, что хотел бы продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", откуда перешел в "Реал", однако по мнению испанской прессы англичане не готовы платить 50 миллионов евро в год стареющей звезде и платить за него не менее 100 миллионов евро мадридскому "Реалу".

Актуально

Читать также

НАВЕРХ