Юри Ратас: выражения Рейнсалу неприемлемы
16 января 2018 г., 16:35
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает выражения, использованные в статье-мнении министра юстиции Урмаса Рейнсалу, неприемлемыми.
«Я осуждаю любое насилие против женщин, как физическое, так и моральное! Здесь нет, и не может быть места для какого-либо обсуждения», - отметил Ратас, добавив, что уже общался с самим Рейнсалу на эту тему, сообщает Postimees.ee.
«Он пояснил мне, что его целью было сказать, что за наказанием должно последовать и прощение», - сказал премьер-министр.
«Что касается сегодняшнего мнения министра юстиции, то его выражения были неприемлемы. Я посоветовал ему извиниться перед всеми, кого его неудачное заявление оскорбило», - сказал премьер-министр.