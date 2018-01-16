Юри Ратас: выражения Рейнсалу неприемлемы

«Я осуждаю любое насилие против женщин, как физическое, так и моральное! Здесь нет, и не может быть места для какого-либо обсуждения», - отметил Ратас, добавив, что уже общался с самим Рейнсалу на эту тему, сообщает Postimees.ee.

«Он пояснил мне, что его целью было сказать, что за наказанием должно последовать и прощение», - сказал премьер-министр.