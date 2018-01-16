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Юри Ратас: выражения Рейнсалу неприемлемы

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ФОТО: Tairo Lutter / Postimees

Юри Ратас.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает выражения, использованные в статье-мнении министра юстиции Урмаса Рейнсалу, неприемлемыми. 

«Я осуждаю любое насилие против женщин, как физическое, так и моральное! Здесь нет, и не может быть места для какого-либо обсуждения», - отметил Ратас, добавив, что уже общался с самим Рейнсалу на эту тему, сообщает Postimees.ee.

«Он пояснил мне, что его целью было сказать, что за наказанием должно последовать и прощение», - сказал премьер-министр.

«Что касается сегодняшнего мнения министра юстиции, то его выражения были неприемлемы. Я посоветовал ему извиниться перед всеми, кого его неудачное заявление оскорбило», - сказал премьер-министр.

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