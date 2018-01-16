Украина внесла Михалкова и Басту в список лиц, угрожающих нацбезопасности страны

«Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами: Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович (более известен под псевдонимом Баста - прим. ред.), Михалков Никита Сергеевич», - говорится в приказе министра культуры Украины Евгения Нищука.

На сайте ведомства отмечается, что теперь в списке числятся 118 лиц, угрожающих нацбезопасности. Им запрещен въезд на территорию страны.

Михалков, комментируя попадание в черный список Украины, заявил, что гордится этим. «Я абсолютно убежден, что никто из нас, внесенных в этот список, не является угрозой для украинского народа, повторяю - именно народа. А то, что бандеровская верхушка считает нас угрозой, - я могу только этим гордиться», - заявил председатель Союза кинематографистов РФ.