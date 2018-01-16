Пострадавшая в страшном ДТП в центре Таллинна мать троих детей воюет в суде со страховой компанией

Сегодня в суде встретились пострадавшая в аварии Хелен Рей и страховая фирма PZU (AB Lietuvos draudimas).

«Лопатка, зубы и все ребра сломаны, в легком разрывы и воспаление, шея вывихнута и тяжело дышать», - описала свое состояние после аварии мать троих детей.

Представляющий Рей в суде присяжный адвокат и эксперт по дорожному движению Индрек Сирк сказали, что в суде спорили, должен ли страховщик компенсировать своему клиенту нематериальный ущерб и в каком размере.

Харьюский уездный суд приговорил виновника произошедшего 16 мая 2015 года ДТП, в котором пострадали 13 человек, Оливера Кобинга компенсировать нематериальный ущерб на общую сумму в 45 000 евро.

Компенсация предназначалась четверым серьезно пострадавшим в ДТП. С одним из них страховая фирма достигла компромисса.

«Суд учитывал при назначении компенсации в том числе, что Оливер Кобинг — безработный, у него нет имущества, поэтому уменьшил компенсацию, которая в начала судебного производства была оправданной, - сказал Сирк. - Мы попросили у компенсировать за страхователя (Оливера Кобинга — прим.ред.) нематериальный ущерб, но страховая компания отказалась».

PZU Kindlustus компенсирует ущерб, по словам Сирка, согласно Закону о дорожном страховании. Это значит, что Хелен Рей из назначенных судом 18 000 евро компенсируется только 2600 евро.

Сирк говорит, что Хелен Рей хочет, чтобы ей компенсировали ту сумму, которую суд присудил от Кобинга, то есть 18 000 евро.

Еще два пострадавших также продолжают судиться со страховой компанией.

Виновник отправлен в тюрьму

Оливер Кобинг был признан виновным в том, что 16 мая 2015 года спровоцировал на Тартуском шоссе в Таллинне ДТП, в котором пострадали 13 человек. Один из них получил опасные для жизни травмы, еще трое – тяжелые травмы.

До того, как сесть за руль, молодой человек употреблял алкоголь. Когда Оливер подъехал к перекрестку Тартуского шоссе и улицы Крейцвальди, на светофоре горел красный свет. Юноша его проигнорировал и врезался в автомобиль Mercedes с 42-летней Эвой за рулем, который поворачивал налево на Тартуское шоссе. От удара машины отбросило на островок безопасности, где стояли пешеходы.

В ходе расследования было установлено, что Оливер ехал со скоростью 100 км/ч.